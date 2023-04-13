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Российский посол в США прокомментировал новые санкции

Ирина Елагина
01:40 13.04.2023
Посол РФ в США назвал новые санкции «судорожными попытками Вашингтона наказать Россию».
Российский посол в США прокомментировал новые санкции
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Попытки США и их западных партнеров с помощью санкций изменить позицию России обречены на провал и принесут вред самой Америке. Такое заявление в ответ на новый пакет антироссийских санкций со стороны Вашингтона сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Предпринимаемые недружественные шаги не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации Соединенных Штатов в глазах остального мира», - отметил дипломат в распространенном посольством комментарии.

Антонов назвал новый пакет санкций в отношении ряда российских компаний и граждан «судорожными попытками Вашингтона "наказать" Россию» и подчеркнул, что политика запретов и блокады свидетельствует о «бессилии местных властей добиться отказа нашей страны от защиты жизненно важных национальных интересов».

Ранее сообщалось, что ЕС планирует в конце апреля принять 11-й пакет антироссийских санкций, чтобы исключить возможность так называемого параллельного импорта в Россию через Турцию, Казахстан и арабские государства.

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