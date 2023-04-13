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Петербургские медики совершили прорыв в области хирургии и протезирования суставов

Роман Закурдаев
Елизавета Потейчук
21:55 13.04.2023
Новейшая технология позволяет добиться высокой точности установки протеза, а также максимальной безопасности для пациента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Некоторые движения хирургов со стороны кажутся даже несколько грубыми, если не знать специфики таких операций. Чтобы поставить пациента на ноги, одну из его ног приходится резать, пилить и сверлить. Все этапы фотографируют и снимают на видео. Впервые в Санкт-Петербурге в подобных операциях врачам помогает искусственный интеллект.

На операционном столе находится мужчина 57-ми лет. Его мучили боли в правом колене -артроз. Было решено заменить часть сустава на имплант. И как раз робот помогает точно отпилить сустав. Робот механически точно выпиливает кость, чтобы искусственная часть сустава подошла как родная.

К этой операции врачи петербургского НИИ Фтизиопульмонологии готовились несколько недель. Их новый безмолвный коллега просчитал все до миллиметра. Никаких, даже минимальных зазоров. Меньше чем за два часа врачи заменили внутреннюю часть сустава, вместо которой теперь - титановая вставка.

«Робот нам позволил отделить разрушенный хрящ, убрать разрушенные участки, смоделировать вот такие отверстия для установки окончательного импланта, и после этого контролировать, чтобы точно туда и сели компоненты на протезах», - сказал руководитель центра хирургии суставов ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России Георгий Айрапетов.

Прошли уже сутки с момента операции. Людмиле Афолновой из Кабардино-Балкарии петербургские врачи также с участием робота провели эндопротезирование - полностью заменили коленный сустав. Почти 10 лет хрящевые и костные ткани сустава разрушал артроз. Женщина жалеет, что раньше не решилась на операцию.

Перед операцией на основе подробной томографии пациента и его анализов искусственный интеллект выстраивает для себя алгоритм. Специальные датчики - маркеры, по которым робот действует шаг за шагом. И его железная «рука» уж точно не дрогнет.

«Роботы окончательно нас конечно же не заменят, но в этой ситуации большое значение имеет опыт хирурга. Робот лишь инструмент, который помогает обезопасить пациента во время операции и гарантирует, что операция будет сделана в соответствии с предоперационным планированием и тем протоколом, который мы в него загрузили», - добавил Айрапетов.

В центре хирургии суставов НИИ Фтизиопульмонологии проходят лечение пациенты со всей страны. Многим как раз требуется установка эндопротезов, которые имитируют здоровый сустав. Подобные высокотехнологичные операции теперь уже с участием робота-хирурга здесь рассчитывают поставить на поток.

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