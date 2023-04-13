Глава МВФ Георгиева опасается мировой рецессии
Обсуждение спада мировой экономики прошло в Вашингтоне на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.
Директор МВФ дала комментарий, отвечая на слова министра финансов США Джанет Йеллен, которую омрачили негативные отчеты МВФ.
«2,8% глобального экономического роста недостаточно для того, чтобы открыть возможности для бизнеса и людей по всему миру. А самое тревожное - это прогнозируемый слабый экономический рост на протяжении более длительного периода времени», - сообщает глава фонда Кристалина Георгиева.
По словам Георгиевой, глобализация сыграла на руку не всем странам, а именно пострадали те, кто оказался за бортом мирового процесса и кому не уделяли должного внимания.
Чтобы не допустить начала холодной войны, директор МВФ предложила обеспечить «безопасность поставок» и «надежность функционирования их глобальных цепочек».
По заявлениям экс-главы Минфина Михаила Задорнова, мировая экономика впервые находится в кризисе с 2008 года.