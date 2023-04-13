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Минцифры РФ представило проект указа о цифровом паспорте россиянина

Елизавета Потейчук
18:36 13.04.2023
Вместе с тем проект предполагает приравнивание предъявления документов, с использованием приложения «Госуслуги» к предъявлению их оригиналов.
Минцифры РФ представило проект указа о цифровом паспорте россиянина
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект указа о внедрении цифрового паспорта. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом также предлагается приравнять предъявление документов, удостоверяющих личность, с использованием приложения «Госуслуги» к предъявлению их оригиналов.

«Установить, что предъявление гражданином Российской Федерации сведений в электронном виде из документов, удостоверяющих личность, либо из иных выданных гражданину государственными органами документов с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" приравнивается к предъявлению указанных документов в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации», - говорится в проекте указа.

Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством внутренних дел подготовить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности россиянина. По мнению члена экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике Арсения Пояркова, цифровые паспорта гораздо более надежны с точки зрения защиты от мошенников.

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