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Эксперт Поярков назвал рудиментом использование бумажных паспортов в РФ

Алексей Курильченко
15:15 27.03.2023
Электронная версия документа может быть гораздо безопаснее бумажной - при этом в обычной жизни ей можно будет пользоваться так же свободно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Постепенный переход на цифровые паспорта в России - логичный шаг, учитывая тот факт, что весь документооборот постепенно переходит в «цифру». При этом у электронной версии документа есть и другие преимущества. Об этом «Звезде» рассказал член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике Арсений Поярков.

«Уже давно весь документооборот переходит в "цифру" - в цифровом пространстве можно решать все больше и больше вопросов. Паспорт как "бумажка" остался с давних времен и является фактически рудиментом. "Бумажка" обладает целым рядом неприятных свойств - ее можно потерять, ее достаточно легко подделать и она требует времени на проверку. Если паспорт хотят проверить, то это сделают также по цифровой базе», - рассказал эксперт.

Указ о цифровом удостоверении призван запустить плавный переход между бумажным и электронным документом. При этом старые паспорта никто отбирать не будет - они будут в ходу на протяжении многих лет, учитывая, что многие люди захотят пользоваться бумажным документом - по тем или иным причинам, рассказал Поярков. Также эксперт рассказал, как в перспективе может выглядеть работа с цифровым паспортом.

«Как это сейчас работает с правами - вас останавливает сотрудник ГИБДД, а вы ему вместо бумажек предъявляете телефон, на котором QR-код - он ведет в базу данных, где сотрудник может увидеть все, что он хотел увидеть. Точно так же с паспортом - если введут цифровой, вы сможете предъявлять его в бытовых вопросах, например, при походе в банк», - рассказал Поярков.

Эксперт добавил, что цифровые паспорта гораздо более надежны с точки зрения защиты от мошенников. Бумажный документ злоумышленники могут легко подделать, что невозможно сделать с базой данных, в которой сейчас хранится информация о документах россиян.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД подготовить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности россиянина. Отмечается, что срок представления проекта указа - 1 мая текущего года.

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