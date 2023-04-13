Троих украинских диверсантов задержали в Мелитополе

Отмечается, что задержанные подорвали железнодорожное полотно, а также готовили покушения на работников ж/д станции и сотрудников администрации.

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Правоохранительные органы Запорожской области сообщили, что в Мелитополе задержаны трое мужчин. Отмечено, что мужчины причастны к совершению терактов в регионе, вместе с тем они являются членами украинской диверсионно-разведывательной группы.

Уточняется, что задержанные подорвали железнодорожное полотно, а также готовили покушения на работников ж/д станции и сотрудников администрации. Правоохранители изъяли у мужчин взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они брали в подготовленных Службой безопасности Украины (СБУ) схронах.

Ранее тайник с большим количеством боеприпасов для танков был обнаружен полицейскими в селе Озерное Веселовского района Запорожской области.