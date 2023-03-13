Тайник с танковыми снарядами нашли в Запорожской области

Схрон с боеприпасами был тщательно замаскирован в камышах.

© Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Запорожской области

Тайник с большим количеством боеприпасов для танков обнаружили полицейские в селе Озерное Веселовского района Запорожской области.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области, полицейские наткнулись на схрон во время штатного обхода территории села. Тайник был тщательно замаскирован.

«В заросшей камышом балке, недалеко от окраины поселения, обнаружили замаскированный схрон», - рассказали в полиции.

В тайнике, оборудованном под склад боеприпасов, оказалось более 100 танковых снарядов, в том числе 52 осколочно-фугасных калибром 125 мм, 17 кумулятивных калибром 125 мм и 68 пороховых зарядов калибром 125 мм.

В правоохранительных органах пока нет информации о том, кто мог устроить тайник и с какой целью. Все обнаруженные снаряды отправлены на взрыво-техническую экспертизу.