СЦКК ДНР: четыре снаряда калибром 155 мм были выпущены по Донецку украинскими боевиками

В Петровском районе Донецка в 15.55 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм, который применяется странами НАТО.

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Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.55 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает СЦКК ДНР в своем Telegram-канале.

Киев получил дальнобойные гаубицы М777 от США и активно обстреливает ими ДНР и ЛНР. Кроме того, Украине поставили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab французские САУ CAESAR, имеющие такой же калибр.

Петровский район Донецка регулярно попадает под обстрелы еще с 2014 года, когда регион объявил о своей независимости от киевской власти.

Ранее украинские боевики обстреляли автобус в Куйбышевском районе Донецка. Есть пострадавшие, водитель получил ранение.