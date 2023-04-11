Украинские боевики обстреляли автобус в Донецке

© Видео: itsdonetsk, Telegram © Фото: itsdonetsk, Telegram

В Донецке в Куйбышевском районе в поселке Лозовской под украинский обстрел попал автобус. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По словам градоначальника, в результате атаки есть пострадавшие, ранения получил водитель автобуса.

«По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района в маршрутном такси №63 получили ранения мужчины 1962 и 1994 г. р.», - написал мэр у себя в Telegram.

Ранее украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня. Тогда сообщалось об одном погибшем, шесть человек были ранены.