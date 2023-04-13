В ФТР заявили, что у мирового триатлона наступит полноценная жизнь с приходом россиян

Член президиума Федерации триатлона Владимир Мусиенко отметил, что теперь россиянам предстоит серьезная подготовка к турнирам.

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После решения Международного союза триатлона допустить российских спортсменов на турниры мирового уровня в российском триатлоне начнется новая жизнь. Таким мнением в беседе со Звездой» поделился член президиума Федерации триатлона России Владимир Мусиенко.

По его словам, благодаря такому шагу у мирового триатлона наступит «полноценная жизнь», поэтому российским спортсменам следует готовиться к серьезным стартам.

«Очень неожиданно. Мы, конечно, видели определенную динамику - совсем недавно допустили фехтовальщиков к международным соревнованиям. И если мы одни из первых, очень здорово, что по-настоящему можно будет развивать любимый вид спорта», - сказал Мусиенко.

Напомним, решение Международного союза триатлона было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В союзе при этом подчеркнули, что условием возвращения спортсменов к соревнованиям является их политический нейтралитет.