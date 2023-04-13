Мишустин задал тюменским школьникам задачу про муху, стакан и крошку хлеба

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Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил физико-математическую школу (ФМШ) с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла в Тюмени. Во время общения со школьниками российский премьер задал детям задачу про стакан, муху и крошку хлеба.

Суть задачи Мишустина состояла в том, что школьникам нужно было вычислить наименьшее расстояние, которое должна была проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от нее стороны. Поначалу задача вызвала трудности у ребят, но одной из школьниц удалось найти верный ответ.

Также премьер дал детям домашнее задание - изобразить фигуру на бумаге, лишь три раза оторвав руку.

«Кто решит - пришлите», - добавил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в школу искусств в Севастополе ознакомился с примерами работ, которые учащиеся смогут создавать в современных оборудованных классах.