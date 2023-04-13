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МО РФ: штурмовые отряды «Вагнер» продолжают вытеснять боевиков из центральных кварталов Артемовска

14:28 13.04.2023
Поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения ВДВ, они действуют на флангах и блокируют переброску резервов противника, а также возможности отступления врага из Артемовска.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России рассказали об идущих боях за центр Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска», - заявил Конашенков.

В район Артемовска самолеты ВКС России совершили 12 вылетов за сутки, ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач, добавил представитель российского оборонного ведомства.

Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки.

Конашенков озвучил общие потери вооруженных формирований Украины на Донецком направлении. В живой силе они составили до 300 человек. Помимо личного состава, уничтожены несколько единиц военной техники, включая украинскую БМП, шесть боевых бронированных машин, буксируемую гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Полтавка, Верхняя Терса и Омельник. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 20 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины и буксируемая гаубица «Мста-Б». В районе населенного пункта Гуляйполе уничтожен склад с боеприпасами бригады теробороны. На Херсонском направлении уничтожены до 35 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика».

На Купянском направлении потери противника в личном составе превысили 35 человек, уничтожены два автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика». На Краснолиманском направлении уничтожены до 80 националистов, две боевые бронированные машины, а также буксируемая гаубица Д-20. В районе населенного пункта Невское уничтожен склад с боеприпасами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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