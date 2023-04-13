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Парламент Венгрии одобрит вступление Швеции в НАТО на весенней сессии

Елизавета Потейчук
14:52 13.04.2023
Депутаты от правящей партии в Венгрии, а также правительство страны выступают за присоединение Швеции к НАТО, однако у них есть сомнения насчет политического курса этой страны.
Парламент Венгрии одобрит вступление Швеции в НАТО на весенней сессии
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Парламент Венгрии одобрит соглашение о вступлении Швеции в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщил лидер фракции правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш.

Причем ратификация соглашения пройдет до саммита НАТО в Вильнюсе.
Вместе с тем Кочиш не уточнил конкретную дату голосования. По его словам, депутаты от ФИДЕС, а также правительство Венгрии выступают за присоединение Швеции к НАТО, однако у них возникает ряд сомнений, касающихся политики указанного государства.

«Каждый имеет право сомневаться. Существуют также проблемы безопасности и политики. Например, многие предположили, что в последние годы шведские и финские политики и члены правительства регулярно очерняли Венгрию, выдвигали ложные обвинения в наш адрес, распространяли оскорбительную ложь о нас и даже требовали блокирования средств Евросоюза», - сказал политик в беседе с изданием Mandiner.

Кочиш заключил, что заявка на присоединение Швеции к НАТО поможет дать ясность этим моментам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о вступлении Швеции в НАТО к июлю. В Белом доме выразили уверенность, что вступление страны в Североатлантический альянс произойдет в скором времени.

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