Генпрокуратура РФ начала проверку видео с возможным убийством украинского военного

Сообщается, что ход и результаты проверки поставлены ведомством на контроль.

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Генеральная прокуратура Российской Федерации начала проверку фото- и видео материалов, на которых, предположительно, запечатлены сцены убийства якобы украинского военнослужащего.

Согласно сообщению Генпрокуратуры России, опубликованному в Telegram-канале, неизвестное лицо в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате чего это приводит к смерти.

«В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о незаконном изъятии украинскими властями активов крупного российского банка. Официальный представитель ведомства заявил, что возбуждено уголовное дело по двум статьям.