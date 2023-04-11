Генпрокуратура сообщила о возбуждении дела о незаконном изъятии властями Украины активов крупного банка РФ

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Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Антон Иванов сообщил, что Следственный комитет РФ по материалам надзорного ведомства возбудил уголовное дело о незаконном изъятии властями Киева активов одного из крупнейших российских банков. При этом представитель ГП не назвал конкретный банк, у которого были изъяты активы.

«Собранные материалы позволили установить, что высокопоставленные должностные лица киевского режима в лице высшего политического руководства страны, желая причинить ущерб интересам Российской Федерации, российскому банку, а также гражданам Украины, являющимся его клиентами, на протяжении длительного времени, используя свои управленческие ресурсы и законотворческие возможности, ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории страны», - приводит ТАСС слова Иванова.

Иванов подчеркнул, что дело возбуждено по статьям уголовного кодекса о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также о воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, причинившем крупный ущерб.

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