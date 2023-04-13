В МО РФ рассказали об уничтожении вражеского склада с боеприпасами в Запорожской области
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского склада с боеприпасами в Запорожской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны», - заметил Конашенков.
Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 97 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 124 районах.
Российские средства ПВО за сутки перехватили девять украинских снарядов РСЗО HIMARS. Кроме этого, были уничтожены шесть беспилотников врага. Это произошло в районах населенных пунктов Червоная Дибровка, Кременная, Пшеничное, Рубежное (ЛНР), Кирилловка, Волноваха (ДНР).
Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 407 самолетов, 228 вертолетов, 3 747 беспилотников, 415 ЗРК, 8 659 танков и других боевых бронированных машин, 1 082 боевых машин РСЗО, 4 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 487 единиц специальной военной автотехники.
Также Конашенков сообщил, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжают вытеснять украинских боевиков из центральных кварталов Артемовска.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.