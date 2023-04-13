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В МО РФ рассказали об уничтожении вражеского склада с боеприпасами в Запорожской области

14:33 13.04.2023
Неприятельский склад находился в районе населенного пункта Гуляйполе и принадлежал 102-й бригаде территориальной обороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского склада с боеприпасами в Запорожской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 97 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 124 районах. 

Российские средства ПВО за сутки перехватили девять украинских снарядов РСЗО HIMARS. Кроме этого, были уничтожены шесть беспилотников врага. Это произошло в районах населенных пунктов Червоная Дибровка, Кременная, Пшеничное, Рубежное (ЛНР), Кирилловка, Волноваха (ДНР). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 407 самолетов, 228 вертолетов, 3 747 беспилотников, 415 ЗРК, 8 659 танков и других боевых бронированных машин, 1 082 боевых машин РСЗО, 4 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 487 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжают вытеснять украинских боевиков из центральных кварталов Артемовска.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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