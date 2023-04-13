В Бердянске задержан мужчина, передававший националистам координаты дислокации ВС РФ

Также он сообщал координаты объектов критической гражданской инфраструктуры и о передвижении военной техники.

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В Запорожской области в городе Бердянск задержали 48-летнего жителя, сотрудничавшего с украинскими националистами. По информации экстренных служб региона, мужчина передавал ВСУ координаты критической инфраструктуры и дислокации российских Вооруженных сил.

«В Бердянске сотрудники правоохранительных органов России задержали местного жителя, который передавал боевикам ВСУ координаты объектов критической гражданской инфраструктуры, мест дислокации Вооруженных сил России и передвижения военной техники», - приводит РИА Новости заявление соответствующих служб.

Указано, что задержанный мужчина имеет украинское гражданство и ведет, «несмотря на свой солидный возраст», асоциальный образ жизни.

«Нигде не работает и живет на пенсию престарелой матери. При этом маму характеризуют положительно. Женщина является прихожанкой храма Русской православной церкви, вступила в российское гражданство», - сообщило агентство.

Вместе с тем отмечено, что житель Бердянска проходил службу в украинской армии в войсках ПВО. Он имеет специализированные знания и навыки для понимания того, к каким последствиям приведет его противозаконная деятельность.

Ранее в Сахалинской области Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого в госизмене мужчину. Гражданин России планировал выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против ВС РФ.