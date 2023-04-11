ФСБ задержала подозреваемого в госизмене мужчину в Сахалинской области

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

В Сахалинской области сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина РФ, который планировал выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Сообщается, что мужчина собирался выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны.

В отношении гражданина Российской Федерации возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Ранее сотрудники ФСБ России пресекли поставку крупной партии наркотиков из Латинской Америки. По данным спецслужб, 700 кг кокаина планировалось поставить в Европейский союза, а часть реализовать в России.