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Бойцы батальона «Август» обрушили танковые удары на позиции боевиков в зоне СВО

Валентин Гвоздев
Анастасия Бобылева
05:31 13.04.2023
За время проведения спецоперации батальон «Август» не раз одерживал верх над противником, хотя на стороне врага зачастую был численный перевес. Сейчас бойцы батальона сражаются в районе Белогоровки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Северском направлении в районе Белогоровки в промзоне засели украинские националисты. Территория завода изрезана траншеями, в цехах и подвалах размещаются склады боеприпасов и места отдыха. Бойцы батальона «Август» бьют по опорным пунктам врага, не давая боевикам спокойно спать.

Танкисты ведут стрельбу с закрытой позиции, цель находится на значительном удалении, вне зоны видимости экипажа, но на точность стрельбы это не влияет. Каждый выстрел корректирует разведка, как с воздуха, так и с земли.

Бойцы батальона «Август» за время СВО успели отличиться на разных направлениях, и где бы им ни приходилось работать, везде одерживали верх. При этом чаще всего численный перевес был на стороне противника. Бронемашины в подразделении те же, что и у боевиков, но в бою решающее значение имеет не количество, а умение.

Каждый день в районе Белогоровки наши бойцы перемалывают резервы киевского режима. Прибывающие на позиции боевики попадают под плотный огонь еще до того, как успеют разобраться в обстановке и сориентироваться на местности.

С одной позиции танкисты наносят лишь несколько выстрелов, после чего меняют огневую позицию. Предыдущую нужно покинуть, пока не начался ответный огонь вражеской артиллерии.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Валентина Гвоздева.

Ранее съемочная группа «Звезды» попала под обстрел боевиков на Кременском направлении. Журналистам пришлось покинуть передовые позиции.

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