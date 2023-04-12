Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел боевиков на Кременском направлении

Журналисты нашего телеканала снимали сюжет про работу бойцов 2-го армейского корпуса, как вдруг по нашим позициям начала стрелять украинская артиллерия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел украинских националистов. Наши коллеги снимали репортаж на Кременском направлении - прямо на линии боевого соприкосновения.

Российские бойцы ликвидируют украинские опорные пункты. Для более точечной работы наши военнослужащие активно задействуют квадрокоптеры. И вот во время одного из таких запусков дрона по нашим позициям начался артобстрел. Эксклюзивные кадры - в репортаже Валентина Гвоздева.

Передовые позиции наших войск на Кременском направлении, до окопов боевиков от 150 до 300 метров. Бойцы 2-го армейского корпуса каждый день, планомерно, выбивают противника из опорных пунктов, разбросанных в этих лесах. В воздухе постоянно дежурят беспилотники, наблюдая за всеми передвижениями с той стороны.

По таким признакам, как прислоненный автомат, свежие отвалы земли или оставленные вещи, можно понять, что позиция обитаемая, но численность боевиков, когда они находятся в укрытии, не определить. На этот случай есть хорошо зарекомендовавший себя метод.

«Сейчас с воздуха обнаружили позиции националистов, и с помощью вот этих подвесов сейчас попробуем потревожить неприятеля, чтобы понять, сколько человек находится в блиндажах», - прокомментировал корреспондент.

Эффективность боевого применения гражданских дронов для нанесения точечных ударов зачастую выше, чем у артиллерии. При стрельбе по укреплениям, снаряд нужно уложить прямо в окоп, иногда, шириной меньше метра, и здесь у квадрокоптеров очевидное преимущество.

Едва первая граната ложится в окоп боевиков, как по позиции, где находится съемочная группа, начинает работать артиллерия. Снаряд разрывается в трех метрах от окопа, однако, к счастью, никто не пострадал. Журналистов лишь засыпало песком, поднятым взрывом снаряда. Съемочная группа поспешила укрыться в блиндаже, а оператор коптера даже в таких условиях продолжил работу.

Обстрел усиливался, журналисты «Звезды» покинули передовые позиции. Российские военные успели сообщить о том, что сейчас вызовут для поддержки танк, который и будет разбирать укрепления противника.

Вслепую здесь не работают, будь то артподготовка, работа тяжелой техники или штурмовиков, берущих опорный пункт, каждое действие контролируют и направляют с воздуха.

На кадрах видно, как наш танк бьет прямой наводкой по окопу боевиков. Тактика отработана давно. Сначала позиции боевиков обрабатывает артиллерия, затем танк по расчищенному от минных заграждений проходу выдвигается практически вплотную к укреплениям врага и начинает разбирать на части опорный пункт.

Пока работает танк, штурмовые группы обходят укрепления с разных сторон и берут позицию. Следом выдвигается группа закрепления, чья задача – быстро и качественно окопаться на новом рубеже, подготовить огневые точки, и быть готовыми отбить контратаку противника. И так, каждый день, до полного освобождения Донбасса.

Ранее «Звезда» показала кадры удара Т-72 по украинским боевикам в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.