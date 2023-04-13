Кремль: Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»

Пресс-секретарь президента России заявил, что Черное море должно быть морем сотрудничества и взаимодействия.

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В Кремле заявили, что Черному морю никогда не стать «морем НАТО». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею киевского режима «сделать Черное море морем НАТО и демилитаризовать».

«Черному морю никогда не бывать "морем НАТО", это общее море», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что сама озвученная в Киеве форма абсурдна, так как НАТО и демилитаризация - это взаимоисключающие понятия.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Черное море в первую очередь должно быть морем сотрудничества и взаимодействия.

Также Песков заявил, что в Кремле знали об участии военных НАТО в боевых действиях на Украине и до утечек из Пентагона.