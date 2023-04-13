В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кремль: Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»

Тимур Шерзад
13:13 13.04.2023
Пресс-секретарь президента России заявил, что Черное море должно быть морем сотрудничества и взаимодействия.
Кремль: Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Кремле заявили, что Черному морю никогда не стать «морем НАТО». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею киевского режима «сделать Черное море морем НАТО и демилитаризовать». 

«Черному морю никогда не бывать "морем НАТО", это общее море», - подчеркнул Песков. 

Он добавил, что сама озвученная в Киеве форма абсурдна, так как НАТО и демилитаризация - это взаимоисключающие понятия. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что Черное море в первую очередь должно быть морем сотрудничества и взаимодействия. 

Также Песков заявил, что в Кремле знали об участии военных НАТО в боевых действиях на Украине и до утечек из Пентагона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:01 В стране и мире
ФСБ: США и НАТО стоят за массированными кибератаками из Украины против РФ
11:55 В стране и мире
Видео
Первого из 20 полицейских-вымогателей арестовали почти на два месяца
10:12 В стране и мире
Видео
Напавший на школу в Казани Галявиев приговорен к пожизненному заключению
09:57 В стране и мире
Видео
ФСБ сообщила, что убийство Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов
09:40 В стране и мире
Видео
Глава МИД РФ прибыл в Самарканд для переговоров по Афганистану
Популярное
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.