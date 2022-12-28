МИД РФ: НАТО бесконтрольно раздает через Украину «цифровое оружие»

По словам замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова, число кибератак с началом спецоперации на Украине возросло в разы.

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Североатлантический альянс бесконтрольно раздает «цифровое оружие» через Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. По его мнению, это может привести к непредсказуемым последствиям.

«Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», - цитирует замминистра РИА Новости.

Как отметил дипломат, с начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса число кибератак с территории Украины многократно возросло. Их источники фиксируются на территории североамериканского континента и Евросоюза.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление официального Вашингтона и его союзников победить Россию «на поле боя» говорит о желании уничтожить нашу страну. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ради этой цели коллективный Запад готов пойти на все.