МИД РФ: НАТО бесконтрольно раздает через Украину «цифровое оружие»
Североатлантический альянс бесконтрольно раздает «цифровое оружие» через Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. По его мнению, это может привести к непредсказуемым последствиям.
«Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», - цитирует замминистра РИА Новости.
Как отметил дипломат, с начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса число кибератак с территории Украины многократно возросло. Их источники фиксируются на территории североамериканского континента и Евросоюза.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление официального Вашингтона и его союзников победить Россию «на поле боя» говорит о желании уничтожить нашу страну. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ради этой цели коллективный Запад готов пойти на все.