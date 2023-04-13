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Первого из 20 полицейских-вымогателей арестовали почти на два месяца

Дарина Криц
11:55 13.04.2023
В частности, полицейскому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на один месяц и 29 суток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Суд избрал меру пресечения одному из сотрудников полиции, участвовавшему в получении взяток с предпринимателей. Так, стало известно, что в Ессентуках Сергея Ляпкина арестовали сроком на один месяц и 29 суток.

Напомним, что в Ростовской области в ГУ МВД России в полиции по охране общественного порядка более 20 правоохранителей стали фигурантами дела о поборах с предпринимателей. Стало известно, что сотрудники подразделения в течение нескольких лет заставляли местных предпринимателей ежемесячно платить им.

Бизнесмены платили за то, что полицейские закрывали глаза на допущенные ими нарушения. Суммарно правоохранителям удалось получить взятки на 25 миллионов рублей.

«Звезда» рассказывала, что была установлена своеобразная такса - от трех до 50 тысяч рублей в месяц. Сумма варьировалась в зависимости от количества принадлежащих предпринимателю магазинов и ларьков.

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