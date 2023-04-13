В стране и мире Мантуров заявил, что российский аналог Starlink охватит всю территорию РФ Игнат Далакян По словам Мантурова, такой шаг позволит охватить всю территорию России услугами связи и вещания. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российский аналог Starlink станет большим шагом в охвате связью всей страны. «Наконец, в 2025 году на высокоэллиптическую орбиту так называемую «молнию» должны вывести первый спутник системы "Экспресс-РВ". Это позволит сделать большой шаг с точки зрения охвата услугами связи и вещания всей территории страны, включая районы Крайнего Севера, Арктики и Севморпути», - заявил Мантуров. Достижение назначенных целей по всем системам даст возможность проверить техническое решение, после чего полноформатно разворачивать проект «Сфера». Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости создания суверенных космических систем. Об этом российский лидер говорил на торжественном мероприятии в Кремле в честь Дня космонавтики. Экспертное мнение и аналитика