В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мантуров заявил, что российский аналог Starlink охватит всю территорию РФ

Игнат Далакян
11:44 13.04.2023
По словам Мантурова, такой шаг позволит охватить всю территорию России услугами связи и вещания.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российский аналог Starlink станет большим шагом в охвате связью всей страны.

«Наконец, в 2025 году на высокоэллиптическую орбиту так называемую «молнию» должны вывести первый спутник системы "Экспресс-РВ". Это позволит сделать большой шаг с точки зрения охвата услугами связи и вещания всей территории страны, включая районы Крайнего Севера, Арктики и Севморпути», - заявил Мантуров.

Достижение назначенных целей по всем системам даст возможность проверить техническое решение, после чего полноформатно разворачивать проект «Сфера».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости создания суверенных космических систем. Об этом российский лидер говорил на торжественном мероприятии в Кремле в честь Дня космонавтики.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:12 В стране и мире
Видео
Напавший на школу в Казани Галявиев приговорен к пожизненному заключению
09:57 В стране и мире
Видео
ФСБ сообщила, что убийство Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов
09:40 В стране и мире
Видео
Глава МИД РФ прибыл в Самарканд для переговоров по Афганистану
08:18 В стране и мире
Замглавы МИД Грушко: Балтика усилиями НАТО превращена в зону военного соперничества
08:00 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места пожара на фермерском рынке в Химках
Популярное
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.