Мантуров заявил, что российский аналог Starlink охватит всю территорию РФ
Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российский аналог Starlink станет большим шагом в охвате связью всей страны.
«Наконец, в 2025 году на высокоэллиптическую орбиту так называемую «молнию» должны вывести первый спутник системы "Экспресс-РВ". Это позволит сделать большой шаг с точки зрения охвата услугами связи и вещания всей территории страны, включая районы Крайнего Севера, Арктики и Севморпути», - заявил Мантуров.
Достижение назначенных целей по всем системам даст возможность проверить техническое решение, после чего полноформатно разворачивать проект «Сфера».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости создания суверенных космических систем. Об этом российский лидер говорил на торжественном мероприятии в Кремле в честь Дня космонавтики.