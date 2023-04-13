Армия Экипажи Ми-28Н уничтожили пункт управления и украинскую бронетехнику в зоне СВО Министерство обороны России опубликовало видео ударов Ми-28 по объектам противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронированную технику вооруженных формирований Украины в зоне спецоперации. Кадры боевой работы летчиков армейской авиации публикует Министерство обороны России. На записи запечатлены подготовка вертолетов к вылету, пуски ракет и видеофиксация ударов по целям. В описании к видео сказано, что летчики уничтожили пункт управления, танки и другую бронетехнику противника. Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении микроавтобуса с украинскими боевиками на Запорожском направлении. Видную роль сыграл комплекс разведки «Ирония».​ Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика