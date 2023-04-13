Российский боец показал свой главный оберег во время боев в Запорожье
Подарок дочери спасает бойца морально не хуже, чем спасательное крепление.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Российский боец батальона «Крым» показал свой главный оберег во время боев.
У большинства военнослужащих на спине - эвакуационный карабин. У бойца с позывным Черный - мягкая игрушка. Морально она спасает его не хуже, чем спасательное крепление.
«Это игрушка, подаренная дочерью, ей 8 лет. Она подарила, чтобы я помнил, не забывал. Я всегда храню этот подарок и оберегаю», - поделился мужчина.
Ранее мы показывали кадры боевой работы бойцов батальона «Крым» на Запорожском направлении. На нулевом рубеже в одном из участков боевого соприкосновения у российских военнослужащих каждый день происходит огневой контакт с противником.