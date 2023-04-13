Нулевой рубеж: как бойцы батальона «Крым» громят противника в Запорожье

Каждый день на линии нулевого рубежа в Запорожье происходит огневой контакт с противником.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» уничтожен склад боеприпасов и нанесено поражение нескольким подразделениям противника под Угледаром и в районах Гуляйполя и Орехова в Запорожье. Об этом сообщает Минобороны России.

Нулевой рубеж на одном из участков Запорожской линии боевого соприкосновения. Нулевой, как говорят военные здесь, значит, впереди только противник. Видеть его можно без оптики. Каждый день огневой контакт.

Тихо здесь тоже бывает. Но тишина эта обманчива. Все меняется в мгновение. Главная наука - слушать небо на предмет беспилотников.

«Самая основная, я думаю, задача для нас - это спасти наши семьи. Наших детей, которые восемнадцатилетние не должны здесь находиться. Здесь должны находиться мужчины, которые уже пожили жизнь, что-то видели в ней и у которых есть дети», - рассказал доброволец батальона «Крым».

В этой местности позициями часто становится полуразрушенные украинской артиллерией здания.

Выбить боевиков бойцам добровольческого штурмового отряда «Крым» было непросто. Теперь отсюда взлетают наши птицы, корректируют огонь.

Если у большинства бойцов на спине эвакуационные карабины - за такой товарищ может вытянуть из боя, то у добровольца с позывным «Черный» вместо карабина детская игрушка.

«Это игрушка подаренная моей дочерью. У меня есть дочь. Ей 8 лет. Она подарила чтобы я помнил, не забывал. Для меня это очень ценный подарок. И я всегда с собой его храню, оберегаю», - поделился командир отделения добровольческого батальона «Крым» с позывным «Черный».

Долго на свежем воздухе не простояли. Снова подвал. Боец, который только что вышел из боя с соседнего участка спрашивает нет ли у нас с собой сладкого. Говорит, конфеты помогает справиться с выбросом адреналина.

С наступлением сумерек начинается другая работа. Это время пополнить боекомплект на позициях. Затем планирование следующего дня.

Планирование прерывает очередной свист мощного прилета.

Утро. Прямо с передовой несколько бойцов и командиров вызывают неожиданно в штаб. Доставили награды. Несмотря на слухи о возможном украинском наступлении на этом направлении, пока успехи в штурмах только у наших.

«Мы провели успешные наступательные действия. Вышли почти в упор к ним, выбили их. И заняли, закрепились, теперь успешно их удерживаем», - рассказал командир добровольческого отдельного штурмового батальона «Крым» с позывным «Прапор».

Работают минометчики и операторы ПТУР батальона «Крым». Огневые задачи дублирует соседнее подразделение танкистов.

Каждый раз во время затиший бойцы просят нашу съемочную группу пару слов родным. Они ждут. Приветы летят во все уголки России. На разных языках.