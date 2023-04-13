Минобороны России показало пуск ракеты комплекса «Оса» в зоне спецоперации

С начала СВО расчеты ЗРК «Оса-АКМ» уничтожили более 200 различных воздушных целей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в зоне спецоперации. На борту одной из машин виднеется надпись «Сибирь».

На записи показано, как расчет выдвигается на огневые позиции, ведет разведку воздушной обстановки. В конце ролика зенитный комплекс пускает ракету в сторону цели - снаряд уносится в небо.

ЗРК прикрывают наши подразделения и объекты от ударов с самолетов и вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Военнослужащие обнаруживают цели с помощью радиолокационной станции. Один боекомплект способен уничтожить до шести воздушных объектов. Отстрелявшись, ЗРК уезжает на перезарядку.

«Осы» стали поступать на вооружение Советской армии в начале 1970-х. Комплексы неоднократно модернизировались. Машина способна вплавь преодолевать водные преграды без возведения понтонных переправ. С начала СВО расчеты ЗРК «Оса» совершили более 200 успешных пусков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.