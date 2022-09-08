«Оса» показывает жало: кадры боевого применения ЗРК в зоне спецоперации

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Зенитный комплекс «Оса» пускает ракету в сторону вражеского беспилотника. По спирали снаряд уносится в закат и спустя несколько секунд видна лишь вспышка в небе. Одним «Байрактаром» стало меньше. Дивизионы «Ос» используют для прикрытия мотострелковых и танковых подразделений, а также важных стратегических объектов. Это может быть транспортный узел, предприятие или мост. Подобные задачи эффективно выполняет полк ПВО Западного военного округа (ЗВО) в зоне спецоперации.

«Комплекс хорошо себя показал в борьбе с БПЛА, как промышленного производства, так и кустарного. В начале операции было много беспилотников, сейчас их гораздо меньше с помощью ЗРК много поражено», - рассказал заместитель командира полка Никита.

Самый первый комплекс «Оса» был принят на вооружение еще в начале 70-х годов. С тех пор было создано несколько его модификаций. У боевой машины передняя часть и сам корпус, как у лодки. Есть гнездо для подключения к промышленному электропитанию. «Оса» может работать от электричества. Два водомета - машина может преодолевать водные преграды. Удивительная «живучесть» «Осы» объясняется простотой эксплуатации и неприхотливостью в сложных полевых условиях. Если даже часть электроники откажет, экипаж не останется не у дел.

«Если выйдет из строя одна из антенн, то расчет продолжит выполнять боевую задачу. Очень сложно поставить помехи, расчет может уйти, отстроиться и продолжить выполнять работу», - объяснил командир батареи Иван.

Расчет пусковой установки ЗРК «Оса-АКМ» совершил марш на огневые позиции и приступил к разведке воздушной обстановки. В сравнении с новейшими российскими средствами ПВО, «Оса» имеет куда более скромные технические возможности. Однако, успешно справляется с воздушными целями на средних, малых и предельно малых высотах даже в сложной воздушной обстановке.