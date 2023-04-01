Российские бойцы ударили по противнику из минометов «Василек» в зоне СВО

Минометы «Василек» могут уничтожить противника на расстоянии до 600 метров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ продолжают уничтожать укрепления, технику и живую силу украинских войск из буксируемых минометов 2Б9 «Василек» в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации.

Минометы «Василек» наносят огневое поражение врагу темповым огнем по 4 мины. Один такой миномет способен уничтожить противника на расстоянии до 600 метров, поэтому он является для него приоритетной целью.

Минометчики используют тактику «кочующее орудие», согласно которой огневая позиция после стрельбы постоянно меняется. Таким образом, удается избежать ненужных потерь при ответном огне со стороны украинских боевиков.

Ранее Минобороны России показало кадры работы бронегруппы десантников в зоне спецоперации. На видео экипаж боевой машины стреляет из 100-мм орудия.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.