МО РФ показало работу бронегруппы десантников в зоне спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских десантников в зоне проведения спецоперации. Наши военнослужащие в составе штурмовых отрядов ведут наступление, им оказывает поддержку бронегруппа ВДВ на БМД-4М.

На записи показано, как экипаж боевой машины стреляет из 100-мм орудия. В описании к видео уточняется, что стрельба ведется с закрытых огневых позиций на дальностях от пяти до семи километров, огонь корректируется при помощи запущенного в воздух беспилотника. Помимо 100-мм орудия на вооружении БМД имеется 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТ, которые применяются при более близком контакте с противником. Отстрелявшись, экипажи спешно покидают позиции, чтобы не попасть под ответный огонь неприятеля.

Кроме того, в ролике Минобороны показаны кадры работы автоматических минометов 2Б9 «Василек». Орудия калибра 82 мм стреляют осколочными минами, корректировка огня также осуществляется с помощью БПЛА. Отмечается, что содействие им оказывают расчеты переносных ЗРК «Верба», которые рассредоточены по всей линии соприкосновения.

Ранее Минобороны показало кадры работы экипажей САУ «Малка» в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов