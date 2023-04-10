ЕС может принять 11-й пакет санкций против РФ в конце апреля

По имеющейся информации, новый пакет санкций может затронуть и третьи страны, такие как Турция, Казахстан и арабские государства.

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Европейский союз может принять 11-й пакет санкций против Российской Федерации уже в апреле. Об этом сообщили «Известиям» в Европарламенте.

Согласно статье издания, Евросоюз в новом пакете ограничений сделает упор на механизмы предотвращения обхода уже введенных санкций, в том числе за счет третьих стран. Так, новые ограничения ЕС могут затронуть Турцию, Казахстан и арабские государства.

Как сообщили в Европарламенте, включение родственников высокопоставленных лиц Российской Федерации в санкционные списки проблематично с юридической точки зрения. Однако не исключаются меры против «Росатома».

Ранее RMF FM сообщало, что Польша и страны Прибалтики добиваются включения «Росатома» в новый список антироссийских санкций. Как писало издание, эти страны предлагали, в частности, ввести ограничения против руководства госкорпорации и запрет на импорт обогащенного урана из России.