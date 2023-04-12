Опубликованы кадры задержания контрабандистов, перевозивших камчатского краба на Сахалине

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли незаконную добычу водных биологических ресурсов в Поронайском районе. Как сообщили в ведомстве, были задержаны два гражданина РФ и два иностранца, которые незаконно вылавливали камчатского краба.

У подозреваемых было обнаружено и изъято более 1 900 килограммов краба. При этом у задержанных не имелось документов, подтверждающих законность происхождения улова. Своими действиями злоумышленники могли нанести ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 9,5 миллиона рублей.

Ранее на Сахалине ФСБ задержала гражданина РФ, который планировал выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против ВС РФ. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.