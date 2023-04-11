В стране и мире Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнообязанных Алексей Курильченко Законопроект также предусматривает введение электронных повесток. © Фото: Макс Ветров, РИА Новости Читайте нас на: Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Проект также предусматривает введение электронных повесток. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», - говорится в тексте поправок. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что электронный реестр необходим для ведения воинского учета и никак не связан с частичной мобилизацией. Он добавил, что перспектив проведения второй волны мобилизационных мероприятий не было и нет. Экспертное мнение и аналитика