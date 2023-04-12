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МИД напомнил об угрозах для мира и ЕС в связи с поставками Киеву ПЗРК и ПТРК

Марина Крижановская
08:06 12.04.2023
Одним из угрожающих факторов названа ядерная катастрофа, которая может постигнуть Европу из-за постоянных обстрелов Запорожской АЭС.
МИД напомнил об угрозах для мира и ЕС в связи с поставками Киеву ПЗРК и ПТРК
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости
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Ситуация, возникшая на Украине в связи с поставками оружия Запада и масштабной коррупцией, ставит вопрос о безопасности в европейском регионе. По мнению МИД России, вполне вероятным становится вопрос о безопасности гражданского авиасообщения над Европой и в мире в целом. Своим видением ситуации в МИД РФ поделились с РИА Новости.

«Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей. Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой», - цитирует агентство слова ведомства.

Российские дипломаты обратили внимание, что Запорожская атомная электростанция находится под систематическими обстрелами артиллерии Украины, равно как и жилые дома и инфраструктура. Все это, по заявлению МИД, грозит континентальной ядерной катастрофой.

«Под систематическими ударами украинской артиллерии находятся жилые районы городов, гражданская инфраструктура, совершаются обстрелы Запорожской АЭС со всеми вытекающими угрозами ядерной катастрофы на континенте», - заявили в ведомстве.

Вместе с тем в МИД РФ отреагировали и на разговоры европейских стран о возможности отправки миротворцев на Украину. Российская дипломатия назвала данные разговоры лицемерными и напомнила, что ЕС «уже де-факто участвует в конфликте на Украине и обеспечивает политическое прикрытие любых преступлений, провокаций и инсценировок».

Экспертное мнение и аналитика
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