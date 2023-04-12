Тайвань зафиксировал приближение 35 самолетов ВС Китая

Согласно заявлению тайваньского оборонного ведомства, 14 самолетов и один БПЛА китайской армии пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

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Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали 35 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приближающихся к острову. Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня.

Согласно опубликованному в Twitter сообщению тайваньского оборонного ведомства, к острову также приближались восемь кораблей китайской армии. Кроме того, в МО Тайваня отметили, что 14 самолетов и один БПЛА пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

Отмечается, что Тайвань развернул ракетные комплексы наземного базирования, а также направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией.

Ранее мы рассказывали, как Китайская Народная Республика проводила военные учения в районе Тайваня, где было задействовано 90 самолетов и ракетные установки. Учения армии Китая получили замысловатое название «Объединенный острый меч».