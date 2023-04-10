Китай задействовал 90 самолетов и ракетные установки в учениях в районе Тайваня

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Последнее китайское предупреждение. Эсминцы и фрегаты Восточной зоны боевого командования на большой скорости направляются к так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Во главе группы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) - авианосец «Шаньдун», на борту которого могут разместиться 36 истребителей J-15, впервые принимает участие в учениях в Тихом океане. Катер береговой службы Тайваня, который считает эти воды своей территорией, требует от китайских военных не подходить ближе 24 морских миль от острова.

Однако Пекин на эти призывы не обращает никакого внимания. Для материка Тайвань - китайская территория. И чтобы напомнить это, Пекин проводит морскую блокаду острова. Серьезность намерений Китая подтверждает и поднятая в воздух авиация. В учениях с замысловатым названием «Объединенный острый меч» задействовано больше 90 самолетов, а также ракетные установки.

«Это серьезное предупреждение, направленное против сговора сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», с внешними силами с целью провокации. Это необходимая мера для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР», - сказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

В заявлении командования 7-го флота ВМС США говорится, что свободу судоходства в Южно-Китайском мире обеспечивает американский ракетный эсминец. С одной стороны, США заявляют, что не оспаривают территориальную принадлежность Тайваня и не поддерживают его независимость. С другой - поставляют туда оружие и в обход Пекина обмениваются визитами.

Год назад Тайвань посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, а на прошлой неделе ее преемник, Кевин Маккарти, принял уже в США главу администрации китайской автономии. Это событие совпало с визитом на Тайвань главы комитета по международным делам, который не исключил даже отправку туда американских военных, если Китай применит оружие. Однако такие действия Вашингтона эксперты называют маловероятными.

«В отличие от российской ситуации, Китай глубоко проник в финансовую систему США. По сути дела, любое военное столкновение сейчас, в нынешней ситуации, приведет к обрушению всей торгово-финансовой, промышленной системы, поэтому сейчас идет давление на Китай, чтобы он подал назад, занял более рациональную позицию, как считают США. И на этом американская риторика успокоилась бы», - говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Впрочем, главным бунтовщиком здесь неожиданно выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее критиковавший США за закон о борьбе с инфляцией, обернувшийся уходом туда некоторых европейских компаний, после визита в Пекин и переговоров, состоявшихся у него с председателем КНР Си Цзиньпином - Макрон в интервью газете Politico заявил, что Европе не нужно подстраиваться «под американский ритм и втягиваться в противостояние США и Китая». В ответ на это, устами американских сенаторов, Макрону лично, да и всему Евросоюзу, тут же пригрозили выходом из истории со снабжением и поддержкой Украины.

«Если на самом деле Макрон говорит от имени всей Европы, и их позиция сейчас такова, что они не собираются выбирать сторону между США и Китаем по поводу Тайваня, может быть, нам тоже не стоит выбирать сторону? Возможно, нам следует сказать, что мы сосредоточимся на Тайване и угрозах, которые представляет Китай, а вы, ребята, занимайтесь Украиной и Европой», - написал у себя в Twitter сенатор от штата Флорида от Республиканской партии Марко Рубио.

Во Франции еще жива память о срыве контракта на поставку в Австралию подводных лодок. Тогда им предпочли субмарины американского производства. Это стало одним из первых решений недавного созданного альянса AUKUS. В него, кроме США и Австралии, входит Великобритания. А что касается учений Китая, то все поставленные задачи в ходе них, как заявили в Пекине, выполнены. В Народно-освободительной армии официально сообщили о завершении маневров.