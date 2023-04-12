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С полигона Капустин Яр провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Анастасия Бобылева
00:17 12.04.2023
Пуск провели с целью испытания боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет, как указали в Минобороны РФ.
С полигона Капустин Яр провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
© Фото: Минобороны России
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Во вторник 11 апреля с полигона Капустин Яр в Астраханской области был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Минобороны России на официальном сайте.

«Целью пуска явилось испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», - указано в сообщении.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель, находящуюся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как уточнили в ведомстве, пуск позволил убедиться в правильности технических решений, применяемых при разработке ракетных комплексов стратегического назначения.

Ранее командир электромеханической боевой части атомного подводного крейсера «Тула» Дмитрий Дыбко объяснил особенности подводного пуска баллистических ракет. По его словам, чтобы успешно выполнить задачу, нужно соблюдать определенные глубину и скорость, так как ракета достаточно хрупкая.

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