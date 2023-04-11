Байден отменил в США режим ЧС, введенный из-за пандемии коронавируса

В Белом доме признали, что коронавирус отступил, и нет необходимости продлевать режим чрезвычайной ситуации в стране.

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В США с 11 апреля отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Президент США Джо Байден 10 апреля подписал соответствующий указ. Об этом население проинформировала пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал закон, который завершает введенное из-за пандемии COVID-19 состояние чрезвычайной ситуации национального масштаба», - приводит ТАСС заявление пресс-центра администрации Байдена.

Напомним, что режим ЧС в США ввел три года назад Дональд Трамп, чтобы оперативно противодействовать пандемии и иметь возможность привлекать дополнительные резервы без санкции Конгресса. Законопроект об отмене чрезвычайной ситуации пролоббировали депутаты-республиканцы.

Ранее сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о возможном завершении пандемии коронавируса и чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в 2023 году.



