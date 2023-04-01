Бойцы ВС РФ провели занятие по обеспечению безопасности с юнармейцами в ДНР

В рамках занятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья российские военнослужащие научили ребят оказывать первую помощь, обнаруживать мины и избегать их детонации, а также управлять квадрокоптером.

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Военнослужащие Инженерных войск ВС РФ провели занятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья с воспитанниками юнармейских отрядов. В одном из городских парков бойцы показали ребятам порядок и особенности применения индивидуальных средств защиты от оружия массового поражения.

Дети потренировались в подготовке и применении защитных комплектов Л-1 и противогазов, а также узнали правила эвакуации из условно зараженных районов. Саперы, выполняющие задачи по разминированию гражданской инфраструктуры Мариуполя (ДНР), рассказали юным патриотам и показали на практике, какие бывают мины, как обнаруживать опасные находки и избегать их детонации.

Также юнармейцам рассказали о порядке оказания первой медицинской помощи в случае получения поражения. Им объяснили, что делать, если они случайно окажутся участниками перестрелки.

Чтобы лучше усвоить теорию о применении квадрокоптеров и ракет странами НАТО, ребята потренировались в управлении квадрокоптером. Это мероприятие было организовано по инициативе военнослужащих.

Ранее из Волновахи в Мариуполь запустили два ежедневных поезда. Пассажиры рассказали, что поезд - их единственный шанс добраться до работы или съездить к родным.