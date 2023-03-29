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Из Волновахи в Мариуполь запустили два ежедневных поезда: кадры прибытия

Павел Кутаренко
Анастасия Бобылева
05:34 29.03.2023
Пассажиры рассказали, что поезд - их единственный шанс добраться до работы или съездить к родным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Из Волновахи в Мариуполь и обратно запустили два поезда, утренний и вечерний. Они стали наглядным подтверждением восстановления железнодорожного сообщения в республике.

Прибытие поезда - событие, давно ставшее обыденным для нас, но только не для жителей Донбасса. Для многих из них этот пригородный поезд - единственная возможность навестить родных или доехать до работы.

«Конечно, это очень важно, потому что у нас ни автобусы не ходят, ничего - только этот транспорт, чтобы выехать», - делятся пассажиры.

Пока между Мариуполем и Волновахой ходят только пригородные поезда и дрезины восстановления. Есть и грузовое движение, но оно пока сведено к минимуму.

Расстояние от Мариуполя до Донецка составляет около 130 км, но поезда запустили только по половине маршрута. За Волновахой железная дорога проходит рядом с украинскими позициями  в Угледаре, все подъезды к столице республики разрушены боевиками.

На одном из участков железной дороги несколько дней назад был прилет HIMARS. На рельсах можно увидеть пробоины от поражающих элементов. Ежедневно и без выходных рабочие заняты ремонтом полотна и восстановлением «главного хода» - работают, рискуя жизнью.

Работы впереди еще много, но восстановление железнодорожного сообщения позволит наладить нормальную жизнь всего региона. На Донбассе умеют справляться с любыми трудностями.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь. В ходе визита он осмотрел новые жилые кварталы города и заявил, что они ничем не хуже московских.

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