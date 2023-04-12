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Песков заявил, что бизнесмены из недружественных стран заинтересованы в ПМЭФ

Елизавета Потейчук
23:02 12.04.2023
При этом пресс-секретарь президента не назвал конкретных западных бизнесменов, которые планируют приехать на ПМЭФ в этом году.
Песков заявил, что бизнесмены из недружественных стран заинтересованы в ПМЭФ
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что бизнесмены из недружественных государств проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). При этом официальный представитель Кремля не стал называть конкретных бизнесменов из этих стран, которые планируют приехать на ПМЭФ, так как есть риск, что за рубежом «их съедят живьем».

«Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьем съедят. Но тем не менее многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес», - приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников рассказал, как бизнесмены Запада «маскировались» на ПМЭФ-2022. В прошлом году Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 15 по 18 июня.

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