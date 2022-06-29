Глава РСПП рассказал, как бизнесмены Запада «маскировались» на ПМЭФ-2022

Западные компании не уходят из России, если есть такая возможность, несмотря на колоссальное давление США и Евросоюза.

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На участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказывалось сильное внешнее давление, но это не снизило интерес к мероприятию.

Многие представители западных компаний присутствовали на форуме, но действовали так, чтобы их никто не заметил, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.

«До такой степени, что для того, чтобы их никто не заметил и не узнал, они прибегали к маскировке - парики, маски, плащи», - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 15 по 18 июня. Место проведения - КВЦ «Экспофорум». Деловая программа посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.