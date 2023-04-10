Политолог Михайлов разъяснил цели военных учений Китая в районе Тайваня

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 8 по 10 апреля провела военные учения в районе острова Тайвань. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе со «Звездой» разъяснил, в связи с чем Пекин решил проводить подобные тренировочные мероприятия и к чему это может привести.

«Ранее Европа придерживалась мнения, что Тайвань - это часть Китая. На этом выстраивались взаимоотношения с Китайской Республикой, и ЕС пожинал определенные положительные моменты от этого. В нынешней ситуации, когда Европа встала в один фронт с США против России, а Китай поддержал РФ, у Европы возникает дилемма, ведь если они полностью начнут поддерживать США, Китай будет вынужден принимать контрмеры», - сказал эксперт.

В настоящее время ситуация с Тайванем натянутая, поэтому благодаря учениям китайская сторона демонстрирует, что готова решать вопрос силовыми методами, подчеркнул специалист.

«Сейчас для Европы скользкая ситуация, ведь если Китай проведет специальную операцию по Тайваню, то у Китая фактически будет только один союзник - Россия. И Европа будет вынуждена подчиняться указаниям США. И экономика Европы будет в определенном смысле деградировать, потому что Китай предпримет свои меры по принуждению европейского сообщества к мнению, что Тайвань - это Китай», - резюмировал политолог.

Ранее в Госдепе заявили, что США обладают средствами для поддержки мира в Тайваньском проливе.