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Путин присвоил звание Героя России космонавту Дуброву

Елизавета Потейчук
20:40 12.04.2023
Глава государства также принял участие в торжественном мероприятии ко Дню космонавтики в Кремле.
Путин присвоил звание Героя России космонавту Дуброву
© Фото: Роскосмос РИА Новости
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Российскому космонавту Петру Дуброву присвоено звание Героя России. Об этом говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область», - сказано в документе.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена осваивать космос, так как это поспособствует развитию отечественной науки. По его словам, освоение космоса позволит обеспечить безопасность страны на современном уровне. С таким заявлением глава государства выступил на торжественном мероприятии ко Дню космонавтики в Кремле.

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