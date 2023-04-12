Путин присвоил звание Героя России космонавту Дуброву
Российскому космонавту Петру Дуброву присвоено звание Героя России. Об этом говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область», - сказано в документе.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена осваивать космос, так как это поспособствует развитию отечественной науки. По его словам, освоение космоса позволит обеспечить безопасность страны на современном уровне. С таким заявлением глава государства выступил на торжественном мероприятии ко Дню космонавтики в Кремле.