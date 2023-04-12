Путин присвоил звание Героя России космонавту Дуброву

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена осваивать космос, так как это поспособствует развитию отечественной науки. По его словам, освоение космоса позволит обеспечить безопасность страны на современном уровне. С таким заявлением глава государства выступил на торжественном мероприятии ко Дню космонавтики в Кремле.

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