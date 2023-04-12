Путин сообщил, что Россия будет осваивать космос для развития науки

© Фото: ТРК "Звезда"

Россия намерена осваивать космос, так как это поспособствует развитию отечественной науки. С таким заявлением в рамках мероприятия ко Дню космонавтики в Кремле выступил президент России Владимир Путин. Он же подчеркнул что освоение космоса - это современный уровень безопасности страны.

«Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении», - сказал президент.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость создания суверенных космических систем. По его словам, Россия уже обладает своими собственными решениями для решения оборонных задач и освоения космоса.