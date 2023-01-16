МО РФ: российский экипаж Су-27 сопроводил Р-3С «Орион» ВМС Германии над акваторией Балтийского моря

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что экипаж российского истребителя Су-27 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии над акваторией Балтийского моря.

«16 января 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», - заявили в МО РФ.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, после разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Как сообщили в Минобороны РФ, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о поражении склада вооружения и военной техники украинских националистов в районе Красного Лимана. По словам официального представителя МО РФ, также был поражен ангар с военной техникой украинских боевиков в районе Малокатериновки в Запорожской области.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов