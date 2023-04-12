Первая учительница Шкаплерова рассказала, каким космонавт был в детстве

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Первая учительница российского космонавта Антона Шкаплерова в беседе со «Звездой» рассказала, каким ее ученик был в детстве. По словам Ирины Богдановой, в Севастополе, где рос Шкаплеров, каждый второй мальчик мечтал стать моряком, но Антон следовал своей мечте и стал космонавтом.

«Взлетев так высоко в прямом смысле этого слова, он не стал смотреть сверху вниз на школу, на учителей, остался настоящим. Очень радостно, что когда он приезжает в школу, он всем детям говорит, что если очень захотеть, можно в космос полететь и осуществить любую мечту», - добавила педагог.

Богданова запомнила ученика веселым, жизнерадостным, зажигательным и шустрым. Кроме того, учитель отметила, что Шкаплеров любил математику.

Ранее Антон Шкаплеров рассказал, что на Международной космической станции негласно существуют две табуированные темы для обсуждений. По его словам, исследователи из разных стран никогда не обсуждают политику и религию.