Варламов*: умер писатель Эдуард Багиров

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Писатель Эдуард Багиров скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщил блогер Илья Варламов*.

По словам Варламова*, который ссылается на источники из окружения публициста, последнюю неделю писатель находился в коме. У Багирова отказали все органы.

Эдуард Багиров запомнился дебютным романом «Гастарбайтер». Вместе с историком Сергеем Минаевым основал литературный портал. В июне 2011 года Багирова арестовали в Кишиневе по обвинению в организации протестов. Спустя четыре месяца его перевели под домашний арест, и через несколько дней Багиров сбежал через Приднестровье в Москву.

* Илья Варламов - внесен Минюстом России в список иноагентов.