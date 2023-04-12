Космонавт Шкаплеров рассказал, какие темы в космосе не обсуждают

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Космонавт Антон Шкаплеров в беседе со «Звездой» рассказал, что на Международной космической станции негласно существуют две табуированные темы для обсуждений. Исследователи из разных стран никогда не обсуждают политику и религию.

«У нас такое табу - мы политику и религию не обсуждаем в космосе. Можно поговорить один на один. В любом случае МКС - это самое дорогое, что сделало человечество за свою историю, и она так сконструирована, что мы не можем без американцев там находиться, а американцы - без нас», - рассказал космонавт.

Шкаплеров также сказал, что уже интересуется Российской орбитальной страницей. Исполнительный директор Роскосмоса заявил, что ее эскизное проектирование может быть завершено в конце этого года.